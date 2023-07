Leone d'Oro a Gratteri, le jene in legno non le fanno più

Nell’ambito del Gran premio internazionale di Venezia, il Procuratore di Catanzaro si è vista riconosciuta la sua intensissima attività con il premio alla carriera. Un po' dispiace

Nell’ambito del Gran premio internazionale di Venezia, il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, si è vista riconosciuta la sua intensissima attività di magistrato e di scrittore con il conferimento di un Leone d’Oro alla carriera. Non male, un Leone d’Oro. Il riconoscimento piace assai, per un verso, visti appunto gli indiscutibili meriti acquisiti sia dall’uomo magistrato che dall’uomo scrittore; laddove, per altro verso, il Leone un po’ dispiace perché è segno che quelle belle jene in legno dipinto a Venezia non si fanno più.