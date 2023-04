Ruotolo come Basettoni

Ecco chi ha piazzato nella segreteria del Pd tale stratega: gli editori di Paperino

L’Ucraina, le armi, teste decapitate, i Brics che scapricciano, la Cina e la sua intenzione di sconvolgere la geopolitica, Trump, l’incriminazione in bilico, le elezioni americane, l’Africa sugli scaffali della Esselunga, le banche svizzere che al solito rubano ma è diventata notizia, Macron che la fa fuori dal vaso, la siccità incombente, il dottor Nordio che da ministro si caca sotto, eccome se si caca. Tutte cose con una propria tragica importanza, ci mancherebbe. Ma guai darsi per vinti. Guai cedere al pessimismo, quando gli allegri editori di Paperino riescono a piazzare nella segreteria del Pd uno stratega di genio come il commissario Basettoni. Ruotolo, pardon.