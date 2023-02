Ma perché a sinistra si irritano a sentir parlare di foibe?

Andrebbero semplicemente tranquillizzati che l’attuale neofascismo, pur devastante, non ha ancora istituito una contravvenzione per i meno scemi

Ci sono quelli a destra i quali, chi per semplice onestà, chi con quel pizzico di polemica strumentale, spingono a ricordare il dramma delle foibe. E subito, a sinistra, spunta qualcuno il quale non pensa che avrebbe dovuto essere lui stesso a sollecitare per primo, poi sempre sentendosi a sinistra, un ricordo tanto importante. No, quello si irrita e polemizza. Ecco. Andrebbe semplicemente tranquillizzato che l’attuale neofascismo, pur devastante, non ha ancora istituito una contravvenzione per i meno scemi.