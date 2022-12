Il medico giusto per i progressisti contro Teheran a targhe alterne

Dobbiamo scoprire chi consultano per il mal di testa i militanti contro l'Iran quando manda a morte le ragazze che si tagliano i capelli, ma che tifano Iran quando vuole cancellare Israele dalla faccia della terra

E’ un fenomeno che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, di tutti i mesi, da troppi anni. Si resta perciò (vagamente) curiosi di sapere se: i militanti che si sentono superprogressisti sempre, che stanno contro Teheran quando manda a morte le ragazze che si tagliano i capelli, o che escono da sole, che squarta gli amanti e impicca pubblicamente gli omosessuali così come i ragazzi che suonano la chitarra; quegli stessi militanti, cioè, che si sentono superprogressisti anche allorché tifano invece per Teheran e per i suoi hezbollah quando questi ultimi vogliono cancellare dalla faccia della terra Israele, paese nel quale le donne possono fare come gli pare, gli omosessuali pure e le chitarre vengono suonate a palla, ecco, questo appunto saremmo (vagamente) curiosi di sapere: ma questi qui, proprio questi, essi stessi, centomila in uno ma nessuno, esattamente loro in quanto loro, quando gli piglia il mal di testa ricorderanno di chiamare l’urologo?