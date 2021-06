L'atomica dell'Iran arrugginisce

Il candidato alle elezioni presidenziali in Iran Ebrahim Raisi (LaPresse)

Ora che Netanyahu non c'è più, Israele è diventato più buono. E vuoi che non coinvolga i vicini, a partire dall'Iran, in una splendida reazione a catena?

Prima si capiva. Ora però che Netanyahu non c’è più, quindi Israele è diventato più buono, e il suo razzismo si sta già disfacendo, e l’aggressività imperialista mostra la corda, e la fame di dominio regredisce, non si capisce cosa potrà farsene ora l’Iran di quella famosa bomba atomica cui pare tenesse così tanto e giustamente. La lasceranno arrugginire? Voi pensate? Sarebbe logico. E quindi? Ma certo! Tutti buoni a partire da ora? Anche l’Iran? Ma davvero? Oh che bello! E dite, dite, sarà una splendida reazione a catena?

Pubblicità