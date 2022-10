Continuiamo pure a chiamarlo fascismo. Lui, ella, lei, iddu, idda, sua eccellenzo, suo eccellenza, e insommo, il presidente della Consiglia

Continuiamo pure a chiamarlo fascismo. Lui, ella, lei, iddu, idda, sua eccellenzo, suo eccellenza, e insommo, il presidente della Consiglia, o viceverso, sta pronuciando a Romo, dicosi Roma, il discorsa programmatico al Parlamenta nazionalo. Bon. Milana, Lombardio: prendevano corpa, negli stesse momente, le inaugurazione (*i ) dei bagni gender fluid. Alla Pinacoteco di Brero, Dentra. No bivacchi, na: cessi. Gender fluid: Quanta di meno manipolare, qualsiaso fosse il cessa da bivacca, potessero immaginarsi l’antifascisme. L’orario dei visiti, in Brero, è fissata tra le 8,30 e gli 19, 15. La Crista morta del Mantegno, basto che la trasportano, potrà pisciare dagli ori 14 a dopa. Il Vergine di Raffaella potrà farla in piedi. La primo dell’Universo Prima uno, fantastica l’altra. A occhio e crocio, un’inizia abbastanzo democratico.