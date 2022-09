Le riflessioni di Tremonti "colpiscono"

Racconti di una consapevolezza più civile, conscia dei diritti e dei doveri, rispettosa della democrazia, consapevole del degrado della politica, e il tuo interlocutore crolla

Una nuova consapevolezza si è fatta largo. Più civile, più cosciente dei diritti e dei doveri dei governati, più rispettosa dell’autonomia degli eletti e della democrazia, più conscia della degenerazione politica passata, più impegnata nello scegliere con saggezza le candidature elettorali, più trasparente, con il cittadino entusiasta di imboccare finalmente una strada per davvero europea e con quell’ingenuità sognante che accompagna da sempre i tentativi generosi, quand’ecco che, ancora non avevi finito di orecchiare il signore che raccontava all’amico di come avesse letto queste parole nell’ultima riflessione di Giulio Tremonti, e l’altro era già svenuto.