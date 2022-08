Sono insopportabili questi parvenu del fascismo liberale

I parvenu del fascismo liberale mi sono francamente insopportabili. Tremonti, Pera ne sono un esempio. Sogno un governo, dopo il 25 settembre, di veri fascisti, fedele a quanto dissi, dopo la vittoria del 1994 di Berlusconi, a chi mi rimproverava di essere alleato con i fasci: “Magari!”. Fascisti liberali, naturalmente, non proprio picchiatori di strada, integrati alla bell’e meglio con tecnici politicamente neutrali, che sanno quello che fanno. Scherzo, ma non così tanto. A me il tema della presentabilità sociale ha sempre fatto ribrezzo. I voti sono voti, se li prendono, cosa che mi piacerebbe poter scongiurare con una trionfale avanzata del Pd e dei suoi alleati de sinistra, ma non lo prevedo, che se la sbroglino.

