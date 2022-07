Gli occhi della tigre davanti al nemico distrutto? Mah

Letta promette uno sguardo deciso e affamato, ma il "nemico" non sembra così pericoloso

Etologo non sono e non ne vado fiero. So soltanto, del rapporto tra uomini e animali, quello che vidi in campagna dai nonni per vent’anni, che poco non era, ma troppo nemmeno. Mi piacerebbe saperne come Adriano, o Giuliano, o come Fabrizio Rondolino, che da come pende la falce della Luna sanno dirti se il cane ha voglia di scopare o no. Pazienza, è andata così. L’altro giorno, però, ho sentito dire a Enrico Letta che adesso basta, da domani faremo gli occhi della tigre. E non ne dubito. Ma che venissero gli occhi della tigre fissando una merdina spalata via da un campo nemmeno troppo stretto, vattelo a immaginare.