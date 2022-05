L'iniziativa importante di Santoro, Di Battista, Giletti e Toninelli

Una lista di personaggi famosi che non finisce mai riuniti per una buona causa. A leggerla tutta viene in mente che la legge della domanda e dell'offerta non spiega i pagliacci pacifinti

L’altro giorno si poteva leggere l’annuncio di una “iniziativa importante” promossa da una lista di personaggi famosi che non finiva mai. Cerco di ricordare a memoria, rischiando di ometterne una caterva e certamente di sbagliarmi su qualcuno. Soltanto per dare un’idea vi figuravano da Michele Santoro a Carlo Freccero, da Gianluigi Paragone al professor Canfora, al professor D’Orsi, al professor Ursini, e firmavano l’appello a partecipare sia Moni Ovadia che Alessandro Di Battista, tanto Mauro Corona quanto Massimo Giletti, così Toninelli come l’avvocato Ingroia, ma poi molti, moltissimi altri. Risultava cioè impossibile, considerando la ferrea legge della domanda e dell’offerta, non domandarsi come mai questa marea di clown e così pochi circhi equestri.