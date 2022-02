Era "scatta l'ora legale", non "scade". Faccio ammenda

Ieri è stato riportato male il titolo di Cuore che Michele Serra ha detto che non rifarebbe. Fosse scaduta, coriandoli tra i socialisti, si suppone

Come avranno già capito tutti i maniaci tipo me, il titolo che Michele Serra si guarderebbe dal rifare oggi, annunciava lo scatto dell’ora legale del 1992, non la sua scadenza: “Scatta l’ora legale, panico tra i socialisti”. Fosse scaduta, coriandoli tra i socialisti, si suppone. Da cui le onorevoli scuse di ieri. Ora. Il sottoscritto non arriverà fino al punto di piangere sul titolo versato, o meglio rovesciato. Ma ammettere la figura del fesso direi che è il minimo.