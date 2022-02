Non volevamo sapere in quale categoria le donne hanno superato gli uomini

L’obiettivo tanto agognato è stato raggiunto: le magistrate sono più numerose dei magistrati, il numero delle donne in toga batte quello dei maschi. Metà del cielo, metà dello sfacelo

Magistrati in Italia. Alleluja! In una categoria decisiva per importanza, l’obiettivo tanto agognato è stato raggiunto: le magistrate sono più numerose dei magistrati, il numero delle donne in toga batte quello dei maschi. Su un totale di 9.624 magistrati in servizio, 5.308 sono donne e 4.316 uomini. Tra i magistrati ordinari, 3.653 le donne e 2.396 gli uomini. Di cui: nel nord, 1.754 donne contro 1.259 uomini; nel sud, 2.093 donne e 1.607 uomini; nel centro dell’Italia, praticamente pari: 1.180 donne e 1.194 uomini. Siamo un paese finalmente moderno, come lo volevamo. Davvero da non credere: la metà del cielo, che fa più della metà dello sfacelo.