Niente Serena Grandi per l'Avvocato Agnelli

La signora ricorda in un'intervista: "Agnelli mi chiamava alle sei del mattino. La cosa stava diventando pesante, ero innamorata di mio marito". Poi però il telefono squillava anche altrove

Magnifica intervista di Serena Grandi al Corriere della Sera, quando la signora ricorda: “Agnelli mi chiamava alle sei del mattino. La cosa stava diventando pesante, ero innamorata di mio marito. Non volevo essere maleducata. Ma sarei stata solo un numero, per lui”. Alle sei e dieci, Agnelli chiamò Montezemolo. Alle sei e un quarto, Mieli. Alle sette meno un quarto, Sorgi. Alle sette Boniperti. Alle sette e un quarto Rossella, che al solito non era in casa. Alle 7 e mezza, Gad. Il quale, dalla porta 2 di Mirafiori, corse a perdifiato per dargliela, lui però era appena uscito.