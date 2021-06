A Gad sta bene solo il cachemire

Prova e riprova con il tweed, ma non c'è niente da fare. Perché si strugge per quella Torino così composta e raffinata, che farebbe di tutto per assomigliare a quel mondo lì. E per continuare a dire che i magistrati hanno sempre ragione

Pensi all’eleganza naturale di Norberto Bobbio, della famiglia Gobetti, dei Foa o dei Revelli piuttosto che dei Mila, pensi a quella Torino così composta e raffinata, con le case in montagna dalle cui pareti pendevano e pendono tuttora i fogli a quadretti con i disegni colorati dei nipotini; pensi a quel mondo di educazione e di studi che indossava alla zuava ben prima che alla marinara, alle sue giacche di tweed o ai maglioni mai in cashemire, rigorosamente shetland, ecco, basta pensarci un attimo e solo lì capisci come mai una persona intelligente che adora quel mondo, che se ne strugge, che ha comprato perfino la cascina con la vigna nelle Langhe per somigliargli, uno che tenta e ritenta col tweed, ma non c’è un cazzo da fare, indossa bene solo il cashemire, e certo che sto parlando di Lerner, di chi sennò? solo lì puoi capire come un signore tale, pur di dire che i magistrati hanno sempre ragione, arrivi a collaborare con Travaglio.

