Silenzio, Gad...

Le raccomandazioni del dottor prefatore Gratteri

Avrei voluto cambiare. Scrivere, che so, del modello/a di Valentino dai capelli lisci, gambe da Josephine Baker e semitette all’aria, il/la quale provocava con delle foto concepite apposta per fare incazzare, salvo incazzarsi lei/ui quando i provocati reagivano. Avrei voluto. Tocca invece riscrivere le solite cose. E ancora per un mese, mi sa.

Insomma. Vuoi vedere che proprio oggi, proprio quando gli ebrei vanno a spadroneggiare in casa d’altri e portano come doni nemmeno i vaccini di Big Pharma, addirittura bombe e virus, si muovono da padroni del mondo, negano la libertà ai vicini stessi, agiscono ben più che come lobby, mettendo in campo servizi segreti e piazzando esplosivi nei laboratori del vicino per far vedere chi comanda ricalcando, cioè, il copione classico dell’israelita col naso adunco e i protocolli in mano…. vuoi vedere, si diceva, che il dottor Gratteri ha raccomandato al nostro Gad di starsi zitto, di non scriverci sopra, per piacere, neppure due paginette, poiché fargli una prefazione antisemita sull’Iran atomico ‘stavolta magari si notava?