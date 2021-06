Qualche domanda su Report

Il Tar del Lazio ha chiesto alla trasmissione di svelare le sue fonti. La Rai annuncia ricorso al Consiglio di stato. Attentato alla libertà di stampa? Non esageriamo

Maternità, paternità, data di nascita, foto di fronte, di profilo, impronte, indirizzo abituale, nome degli amici, relativi indirizzi, scuole frequentate, cicatrici nascoste, dove passano le vacanze, se espatriano spesso, dove, con chi, abitudini sessuali, preferenze, parenti fascisti, comunisti, se iscritti a qualche circolo e perché, se fumano, quali marche, se bevono, quali marche, se leggono, cosa leggono, perché, se da sinistra a destra o viceversa, cos’hanno capito di quel libro, se praticano messe nere, o fanno sacrifici con animali vivi, quante volte si masturbano, se preferibilmente la mattina o subito dopo pranzo, se si dilettano con gli origami, o cacciano, o pescano, se pescano di frodo, se sparano alle rondini, se mettono il casco in moto, in che fila di banchi sedevano in classe, se rubarono mai nei supermercati e poi, volendo, ma proprio in fondo, ma soltanto en passant, a chi la contano di avere delle fonti se lavorano a Report.

