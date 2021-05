Finalmente un'occasione per lo spiritoso Davigo

Vedremo con quanto entusiasmo il magistrato risponderà alle domande. Quando era pagato per farle, si dava anche le risposte

“Invidio i professori universitari: sono pagati per fare domande a gente che non sa niente e che fa di tutto pur di dire qualcosa, mentre io interrogo persone che sanno tutto e fanno il possibile per non dire neanche una parola”. Così, suscitando concordi risolini, disse una volta lo spiritosissimo Piercamillo Davigo.

Al quale, grazie ai verbali dell’avvocato Amara, si è presentata adesso l’occasione di mostrare che come indiziato, o diciamo pure come strano “studente”, non vede l’ora di fornire risposte ricche di parole con la stessa disinvoltura di quando, diciamo pure come strano magistrato, veniva pagato sia per fare le domande che per darsi le risposte.