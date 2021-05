Bettini, trova le differenze

Lega e M5s si somigliano ancora, e molto. Eppure qualcuno si spertica a definirli destra e sinistra

Riflettendoci più a fondo, però. Gli uni e gli altri mobilitano le persone sulla base del fastidio o del disprezzo sia per la cultura, che per l’arte, ma perfino per tutto il cinema che non sia apertamente plebeo; sollecitano entrambi il machismo e, chi più chi meno, il razzismo, sono entrambi nemici giurati di ogni forma di ironia, entrambi ce l’hanno con Soros, pardon, con i poteri forti, hanno entrambi sullo stomaco l’Europa, militano insieme per la prevalenza del mediocre, nascono entrambi forcaioli e forcaioli intendono nella sostanza rimanere ed è, a ben guardare, per tutti questi motivi, che Bettini ha convinto i suoi su come la Lega sia di destra e i Cinque stelle di sinistra.

