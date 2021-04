Con il Pnrr è fatta. Basta che non ci si metta il Tar del Lazio

Incrociamo le dita: se non salta la mosca al naso alla "Pubblici ministeri and Company", abbiamo svoltato

“Nel complesso potremo disporre di circa 248 miliardi di euro. A tali risorse, si aggiungono poi quelle rese disponibili dal programma React-Eu che, come previsto dalla normativa Ue, vengono spese negli anni 2021-2023. Si tratta di altri fondi per ulteriori 13 miliardi. Se si tiene conto solo di Rrf e del Fondo Complementare, la quota dei progetti ‘verdi’ è pari al 40 per cento del totale. Quella dei progetti digitali il 27 per cento, come indicato dalle regole che abbiamo deciso in Europa - ha spiegato il presidente del Consiglio illustrando il Pnrr alla Camera - Il Piano destina 82 miliardi al Mezzogiorno su 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio, per una quota dunque del 40 per cento”. Ed è fatta. Basta semplicemente non far saltare la mosca al naso della “Pubblici ministeri and Company”. Ah, pardon, e di quei fenomeni del Tar del Lazio.

Pubblicità