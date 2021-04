Si avverte uno stridio intorno Draghi. Niente di grave, almeno fin qui

Resistiamo e manteniamo la calma, uniti e ordinati. Non facciamoci disperdere dal passaggio dell'Augias di turno

Tutto bene benissimo proprio non sta andando se perfino Mario Draghi, il Re dell’Olimpo, comincia a fissarsi il memorabile pugno nel tentativo di capire se davvero sono saette, quelle che stringe, oppure mortaretti. E uno stridio di certo s’avverte, su questo nessun dubbio. Ma niente di grave, almeno fin qui. Resistiamo e manteniamo la calma. Uniti, ordinati. O avete forse notato Corrado Augias, aggiustato il ricciolino, petto in fuori e tutt’intorno la ola, recarsi a restituire quelle sei-sette legion d’onore, metti pure cinque, ai potentoni che ai tipi come lui non gliela contano?

