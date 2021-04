Comprendo lo smarrimento, trascuro la statistica

Ma soprattutto, continuo a distinguere tra trombosati e trombabili

Tre trombosi ogni quattro milioni di vaccinati con Johnson & Johnson, quattordici trombosi ogni miliardo e mezzo con AstraZeneca, mezza dozzina per un paio di miliardi Pfizer, uno o due con Moderna e via così. Dati che umanamente mai, ma statisticamente trascurabili per i meno isterici. Enorme comunque il casino. E giusto. E del tutto comprensibile, almeno fino al Gad che difende Giorgianni (a proposito, quel cretino ancora giudica?), lo smarrimento. Pazienza. E’ la scienza offerta in pasto all’opinione. Eppure dispiace che Calenda continui a non distinguere tra i trombosati, pochi che siano, e se stesso: trombabilissimo.

