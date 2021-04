Oppure, la Gratteri edition in tempo di pandemia: "Non esistono malati, esistono solo fessi convinti che l'acqua di fogna si chiami vaccino"

Se, come gli venne bene tante volte, avesse seguito fedelmente l’autentica filosofia del grande maestro Davigo: “Non esistono innocenti, esistono solo colpevoli non ancora scoperti”, ecco lì che Gad Lerner si sarebbe evitato la figura del piccolo leccaculo del dottor Gratteri sul giornale di Travaglio.

L’altissimo concetto davighiano, involgarito dalle vicende della pandemia, è diventato infatti una specie di: “Non esistono malati, esistono solo fessi convinti che l’acqua di fogna si chiami vaccino”. Una cosuccia. E ancor di più una cosuccia lasciando perdere gli antisemiti, verso i quali Gad si è scusato per averli intravisti, salvo subito pigolare come nel libro lodato da Gratteri in verità non esistessero. Ciò che vero non era, ma quand’anche fosse stato, mai dimenticare come proprio il suo Davigo lo avesse istruito: non esistono antisemiti, soltanto nazistoni non ancora scoperti grazie a qualche fesso.