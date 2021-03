Ma per restare capogruppo Dem al Senato, al povero Marcucci non conveniva puntare sul trendy escamotage delle "inclinazioni da assecondare"?

Sono nato biologicamente maschio da una madre surrogata che non ho mai conosciuto. Intorno ai 12 anni mi è venuta una passione per le bambole e le gonnelline fiorite. Il mio papà, che è maschio e si sente maschio, se ne preoccupò molto e cominciò a regalarmi trenini, pistole finte e giornaletti di King Kong. L’altro mio papà è maschio ma si sente femmina, o forse si sente tutti/e e due, questo in verità non saprei dire.

Pubblicità

Mi ha spiegato che noi esseri umani siamo il risultato della cultura più che della natura, quindi facevo bene ad assecondare le mie inclinazioni femminili. Avrei scelto dopo se essere maschio, oppure essere femmina. Anzi, volendo, potevo prendere delle pillole per frenare lo sviluppo in modo di concedermi il tempo della scelta. E le ho prese, io, le pillole. Pillole o non pillole, ha cominciato a crescermi la barba. Con qualche mio disappunto. Poi, lo ammetto, rade punte di compiacimento. Ho 35 anni e non ho scelto ancora. Ma mi sento soprattutto femmina. Direi. Soprattutto. Ah, quello sicuro, sia pure con la barba, senz’altro femmina. Soprattutto. Anzi. Ora la sego, ‘sta barba. E facciamola corta: posso fare la capa del Pd al Senato sì o no?