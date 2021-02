Scanzi, squisito è e squisito resta

Il suo post su Conte entra nella top ten mondiale di Facebook per interazioni. Fake news o no? Cambia niente

Andrea Scanzi: “Il mio post di ieri su Conte è entrato nella top ten di mondiale di Facebook per interazioni. Avete capito bene: non top ten in Italia (quello accade sempre), ma… nel mondo! Al momento quel post ha 431mila like, 128mila commenti e 29mila condivisioni. Ha raggiunto 6milioni e duecentomila italiani. Cifre allucinanti! Comparire nella top ten di Facebook è una soddisfazione enorme. Viva!”. Evviva! Occhio però. Potrebbe essere una fake news come potrebbe non esserla. Cambia niente, ohi, quello squisito è e squisito resta. Prenderlo dunque e comunque a calci nelle balle? Ecco, questo non si fa.



