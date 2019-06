Torquato Zingaretti

Si chiama Torquato, è un agnellino, ma convinto di essere un cane. E’ stato trovato piccolissimo, abbandonato nelle campagne di Carmiano, provincia di Lecce, agli inizi di febbraio. E le guardie ecozoofile dell’Ente nazionale protezione animali che lo hanno trovato lo hanno affidato alla volontaria Emy Ponzini, felice di occuparsene. La seconda vita di Torquato è cominciata allora. La signora Ponzini viveva con venti cani, mise il nuovo venuto insieme a loro e lui ha incominciato a comportarsi come un cane, stessi gesti, stesse reazioni, stesse abitudini, stessa vita. La storia è molto bella, anche se non unica. Esistono casi analoghi. Tra gli animali: maialini che si credono barboncini, gatti che si sentono leprotti, farfalle come coccodrilli, ma perfino tra gli uomini. Si ricorda, tra questi ultimi, un caso capitato a Roma allorché un giovane e promettente odontotecnico di nome Zingaretti Nicola, accolto dalla signorina Giannini di Repubblica con amore identico a quello della signora Ponzini per Torquato, si convinse di essere Togliatti.