Il gridolino scandalizzato per il professor Alberoni

Un unico fenomeno risulta più patetico del professor Alberoni che si candida alle elezioni con Fratelli d’Italia, ed è l’indignazione, il gridolino scandalizzato, il risentimento, l’ira, la stizza con cui il sinistresismo parruccone ha saputo accogliere la notizia che il professor Alberoni s’era candidato con Fratelli d’Italia: oh mamma mia che scandalo! Oh questa chi l’avrebbe detta! Ma come? Ma proprio lui, proprio il preside di Sociologia di Trento, il più aperto di allora, l’amico e maestro di Curcio e Rostagno! Allora è vero! Allora è vero che l’età, a quell’età, insomma è proprio vero che si diventa scemi a novant’anni! E via col dileggio, con la scomunica al vecchiaccio. Che di questi tempi grami, magari ci sta pure. Dite però: cos’avreste preferito dal canuto Alberoni? Che regalasse un’ultima emozione? Che commuovesse il mondo con sublimi inquietudini? Che pure quello vergasse, a ruota, la sua raccolta di poesie destinate alla gloria?