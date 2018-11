Gramellini non è né buono né cattivo. E' semplicemente fesso

Ecco, personalmente penso che uno come Gramellini, il quale non solo scrive che alla ragazza prima o poi la smania passerà e se tornasse in patria le si potrà fare la ramanzina, ma aggiunge che per fortuna la vita è in questo modo: si è stupidamente generosi da giovani, poi passa; ecco, si diceva, uno il quale non solo esprime codesta porcheriola, la riscrive il giorno appresso con tono di sfida, nel caso qualche ritardato non avesse ben capito il retroterra culturale dove lui zampetta, penso personalmente che un tipo così non sia né buono né cattivo, semplicemente un furbacchione e molto fesso nel contempo. Se poi pencoli più sul fesso lui, o più sul vigliaccuccio il professor Savona, questo non saprei.