I problemi nel governo e le parole di Gramellini. Di cosa parlare stasera a cena

Il Foglio ha dato una chiave di lettura di questa scombinata fase politica con cui si potrebbe tracciare un percorso un po' più sensato. Ovviamente molto dipende dall'imprevedibile improvvisatore Matteo Salvini. Nella lettura fogliante notate a cena con speciale enfasi il riferimento all'elezione del prossimo presidente della Repubblica e come questo appuntamento si potrebbe legare alle scelte di questi giorni su governo ed elezioni.



E si aprono le schermaglie sui cambi di maggioranza.

Anche i grandi investitori, fondi e banche, si tengono alla larga dal Btp Italia del cambiamento.

Incisivo e deciso il prof. avv. tuona contro i mercati e ci dà un primo spunto per le chiacchiere a cena.

Mentre Di Maio crede e lo fa fortemente, oppure no? Oppure il chicken game di Tria in realtà lo giocano Di Maio e Salvini, vince chi cede e non precipita ma bisogna cedere il più tardi possibile.

Le basi tornano di attualità, con quello che si sente in tv e si legge sui giornali...e quindi documentatevi, può sempre capitare di dover fronteggiare qualche insinuatore di scemate.

Ah sì, nei giorni scorsi, nella breve fiammata del dibattito sugli inceneritori, era spuntata la solita obiezione anti-impianti basata sul modello Treviso. Ecco come smontarla e come ristabilire il dovuto.

Anche Theresa May ci crede e lo fa fortemente.



Non fate i Gramellini, non siate mostruosi, semplicemente diamo tutti un sostegno rispettoso a chi lavora per liberare la cooperante italiana rapita in Kenia.

Un po' di chiacchiera la merita, anche per bilanciare tutto il chiacchiericcio indiziario che aveva già dato il caso per risolto



Con quelle maiuscole pure un augurio sembra un insulto.