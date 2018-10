Un temino sull'amor di patria

Seconda media, tema: l’amor di patria.

Svolgimento. L’amor di patria è un vero e proprio affetto nei confronti della patria, un profondo attaccamento alla propria terra, un sentimento che porta ad agire per la soddisfazione di se stessi e della propria nazione. Al giorno d’oggi l’amore per la patria non è un sentimento antico, o completamente superato da altri valori, penso però che stia comunque andando molto a diminuire rispetto a una volta. Un tempo, le persone provavano sentimenti molto più profondi verso la propria patria ed esisteva un maggior attaccamento alla propria terra. Oggi come oggi, tanto per fare un esempio, il mio papà ripete sempre che lui col cazzo che si compra i Bot.