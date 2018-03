I figli di Davigo

Mi è capitata sotto gli occhi, davvero senza volere, una vecchia storia di Antonio Di Pietro che parla del compianto Casaleggio, il fondatore. Il quale al Fatto quotidiano racconta: ”Io e Beppe potevamo andare avanti ore, con discorsi torrenziali. Gianroberto restava lì in silenzio, non diceva una parola. Poi con due mezze frasi ti inchiodava, ti lasciava di stucco. In questo era molto simile a Piercamillo Davigo”. Davide, il figlio, a 12 anni fu bimbo prodigio, tra i primi cinque scacchisti d’Italia. Ha frequentato la Y 40 di Abano-Montegrotto Terme, la piscina più profonda del mondo, scalato il Kilimangiaro e l’Aconcagua, percorso la Groenlandia in kayak, esplorato le grotte più profonde nei ghiacciai dell’intero pianeta, è entrato nel Guinnes dei primati percorrendo in bici 30 mila chilometri in 145 giorni e ha inventato l’algoritmo che controlla il Parlamento. Poco male. Ma sapete per caso se Davigo ha figli?