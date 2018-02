E così a Gerusalemme il Santo Sepolcro è chiuso per protesta contro il sindaco che chiede il versamento di 151 milioni di euro di tasse arretrate per le 887 proprietà delle chiese cristiane e di organismi delle Nazioni Unite. Durissimo il comunicato delle autorità religiose greco-ortodosse, armene e cattoliche. La decisione del sindaco sarebbe “ripugnante” e ricorderebbe addirittura “le leggi di natura simile emanate durante i periodi bui in Europa”. Il sindaco ha risposto domandando se “abbia senso che ci siano aree commerciali che hanno alberghi e negozi che non pagano tasse solo perché di proprietà della chiesa”.

Ma insomma, facciamola corta: deve davvero imperversare un’eccessiva discriminazione religiosa, da quelle parti. Sembrano così insensibili, o a tal punto persecutori, questi sindaci ebrei di Gerusalemme, da non ricordarsi, primo, di quando facevano loro i mercanti nel Tempio; e da non capire, secondo, che per i sacri custodi dei luoghi della Resurrezione farsi almeno una Rinascente esentasse è proprio il minimo.