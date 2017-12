Deve aver letto le critiche del Foglio. L’invito di Renzi a Michele Emiliano per un piatto di orecchiette intorno all’Ilva non si è fatto attendere. Il Governatore ha prontamente risposto: “Grazie, segretario, per la tua vicinanza al tavolo di Taranto e per il senso di responsabilità che dimostri!”. Altro che la tecnocratica freddezza di Calenda, manco Garibaldi a Teano. E vualà, il più affidabile dei riformisti l’abbiamo già riportato a casa.