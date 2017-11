Il significato del voto siciliano spiegato in dieci punti

Dieci punti per capire il senso del voto alle Regionali in Sicilia e il suo valore in chiave nazionale

1.Cdx unica forza che ha possibilità (remote) di vincere elezioni nazionali e il warm up siciliano trasforma Ber-Sal-Mel nel trio da battere — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 7 novembre 2017

2.Il M5s non sfrutta occasione d'oro (Crocetta=Marino) e per Di Maio il voto siculo è l'avviso di una garanzia: i voti ci sono, i governi no — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 7 novembre 2017

3. Csx prende uno schiaffone previsto e torna a essere irrilevante in Sicilia. Conseguenze: Pd più debole, Renzi proverà ad allearsi con Mdp — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 7 novembre 2017

4. Sx in Sicilia ha stessi voti presi nel 2012. Valore aggiunto Bersani/D'Alema: 0. Tema: per far perdere Renzi ha senso essere irrilevanti? — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 7 novembre 2017

5. Cdx è l'avversario da battere (per tutti) e Cav è unico tra leader politici ad avere due finestre di governo: con un Matteo o con l'altro — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 7 novembre 2017

6. No ci sarà una resa dei conti nel Pd. I conti a questo punto si faranno sui posti in lista e dopo il voto. E sarà qui che Renzi rischierà 7 novembre 2017

7. La Sicilia avrà un impatto sulle leadership di cdx-Pd-m5s? No, anche perché il prossimo premier lo sceglieranno i veti, non i voti — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 7 novembre 2017

8. Il dibattito sul candidato premier è suggestivo ma non ha senso: dopo il 4/12 il candidato premier della coalizione è una figura fake. — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 7 novembre 2017

9. Il m5s esce più forte dalla Sicilia? Doveva essere i simbolo di una riscossa, è stata ancora una volta il simbolo di una buona sconfitta — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 7 novembre 2017