Suggerimenti per l'ufficio decoro urbano del comune di Roma

I graffiti sono una piaga. Non perché sono illegali, ma perché sono per la maggiore parte delle scritte fatte da writer acerbi. Certo che cancellare lo storico Garibaldi di Garbatella è stato un eccesso di zelo. Invece della solita mano di vernice o delle idropulitrici (le avevamo già consigliate alla sindaca) può essere utile optare per la rimozione laser, una tecnica usata nel restauro. I vantaggi? E’ ecologica e soprattutto ci vuole tempo. Così se qualcuno sta eliminando un cimelio può accorgersi e ripensarci.