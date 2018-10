La Grande bellezza in bicicletta

Uno dei problemi con le tradizionali rastrelliere per biciclette è che spesso si può assicurare solo una ruota con il rischio di farsi rubare l’intero telaio. L’americana Securabike ne ha fatto un affare inventandone oltre cinquanta modelli per legare la bicicletta dal telaio (orizzontali, verticali, a castello, salva-spazio, con fioriere). Ha come clienti stati, comuni e privati. I costi possono variare, conviene farci un giro.