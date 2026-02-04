La recensione del libro di Julian Barnes edito da Einaudi, 184 pp., 18,5 euro

L’ultimo libro di Julian Barnes è un passaggio di testimone. Si intitola Partenze e l’autore stesso, ottantenne, ben due volte al suo interno preconizza il fatto che si tratta davvero dell’ultimo. "Partenze" assume quindi una posizione speciale nella sua produzione, al contempo centrale e liminale. Quali sono le ultime parole, infatti, che vorremmo pronunciare prima di lasciare questa terra?

Barnes, scrittore prolifico e proteiforme, conosciutissimo per Il senso di una fine con cui ha vinto il Man Booker Prize ma che ha dato forma anche a esperimenti come Il pedante in cucina o a romanzi di taglio storico come Il rumore del tempo, per tacere delle sue indagini sull’amore o dei racconti, non opera nessuna forma di sintesi e continua la sperimentazione letteraria, stavolta nell’espressione di un io prorompente. Lo stesso io che ha bisogno di ricordare, mettere ordine nei fatti dell’esistenza e nelle produzioni di senso della mente, fino a cercare di comprendere quanto di più umano abbiamo: la transitorietà. La vita e la morte, per il tramite della memoria – e inevitabilmente dell’amore – si fanno qui il centro attorno a cui lo scrittore, usando lo strumento di cui è principe, fa ruotare per l’ultima volta la sua ricerca di raffigurazione del sentire umano e del suo tramandarlo.

“Chiunque scrive vuole che le sue parole abbiano un effetto”.

E allora il libro è suddiviso in cinque parti non omogenee ma fortemente interrelate: la prima di stampo saggistico in cui il filo del raccontare s’impernia attorno alla ricostruzione che la mente fa di ciò che accaduto, a partire dalla madeleine di proustiana memoria; la seconda e la quarta nel tornare a parlare d’amore con la stessa spigliatezza di Amore ecc. e Amore, dieci anni dopo, senza staccarsi dall’io ma tradendo la promessa di segretezza fatta agli amici di una vita di cui racconta il primo amore e l’ultimo, di nuovo tra loro; la terza che è una confessione privata di una situazione “gestibile” – un tumore che non ammazza ma mostra la direzione ineluttabile; infine il congedo vero e proprio “da nessuna parte”, nella quinta, in compagnia di Jimmy Jack Russell, cane ereditato da chi è già traghettato altrove, nel tentativo ultimo di controllare l’incontrollabile. “Concludere il mio ultimo libro coi miei tempi e poi darmi al silenzio” scrive “ha avuto se non altro una conseguenza utile: che non resterete a bocca asciutta a metà di una storia. In questo modo, voi sottraete arbitrarietà alla morte”. Ma l’esito è diverso, invece. E’ quello di produrre anticipatamente una mancanza, quella di Julian Barnes scrittore che, per quanto s’impegni qui a esplicitare il processo involutivo della vecchiaia, mostra un’altra volta (che noi preghiamo non sia invero l’ultima) il giovane, vibrante talento narrativo che possiede. Senza età.

