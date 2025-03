La recensione del libro di Chiara Marchelli edito da Feltrinelli, 224 pp., 18 euro

La figlia di lui è una bambina infernale che si chiama Emma. Tira i calci sotto il tavolo, fa i capricci, vuole l’hamburger le ciambelle e i churros ma poi butta via tutto, dopo averlo toccato e sputacchiato. Quando la incontriamo ha nove anni, siamo a New York. Una notte, in una delle molte scene riuscite del libro, Emma prende il prezioso prosciutto crudo dal frigo e lo mette sulla faccia della “matrigna” mentre dorme.

Lui è Arno, americano informatico e padre di Emma. E’ pieno di sensi di colpa per aver lasciato la madre di Emma, Charlotte, quando la piccola aveva un anno, e di fronte alla bambina infernale diventa debole, non in modo tenero, ma in un modo che lo rende privo di fascino, esasperante – non solo le lascia fare tutto quello che vuole, ma si lascia umiliare: come quando Emma pretende di essere pagata per andare a prendere il succo di frutta (il frigo ha un ruolo centrale in questo romanzo).

Lei è Livia, la nuova compagna di Arno, che non ha figli perché non ne ha mai voluti, è indipendente economicamente e – sembrerebbe – emotivamente, eppure resta per anni in una situazione che la scrittura implacabile e precisa di Chiara Marchelli riesce a farci percepire come sempre sul punto di esplodere, di andare oltre. L’amica di Livia, Evelyn – che chiama la bambina Attila – la mette in guardia: la situazione potrebbero diventare troppo, più di quanto Livia riesce a sopportare.

In questo romanzo la maternità obbligata diventa un luogo di fastidio, anzi tortura. Il quotidiano diventa claustrofobico e crudele grazie a una voce affilata e un ritmo che cresce fino a esasperare i rapporti familiari. Si vive dentro a questo mondo, non esiste una realtà alternativa a quella della narratrice. La situazione vista da fuori potrebbe anche essere molto diversa, ma non importa. Se Livia è così intollerante, come la narrazione sembra suggerire, come fa a stare in quella situazione per quindici anni? Perché permette che Emma resti a casa sua, perché la porta per due settimane in vacanza in Italia, quando è preadolescente (un viaggio dell’orrore, naturalmente)? Del resto, se Emma è oggettivamente una bambina difficile, perché a ripeterle le sue malefatte non sembrano così tremende? La famiglia è data, non se ne può uscire. Dalla discrepanza fra il fuori (che può essere solo un interrogativo) e l’ambientazione familiare, che arriva fin sotto la pelle, deriva tutta la forza di questo romanzo. Nel vasto panorama dei romanzi familiari, Marchelli offre un tema, una voce, un’ambientazione originali.

