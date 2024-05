Sulla libertà di scrivere e pubblicare

Quella degli scrittori in prigione è un’inaccettabile tragedia e, ce ne fosse anche uno solo, sarebbe uno di troppo. Mi interessano tuttavia alcuni aspetti collaterali che emergono dall’annuale resoconto del Pen Club America, il Freedom to Write Index, secondo cui al momento sono almeno 339 in tutto il mondo, di cui 107 nella sola Cina. Ciò significa alcune cose: la più evidente è che in Cina scrivere è pericoloso, anche se qui ci vorrebbe il supporto di specialisti di cose asiatiche. Un’altra, non meno grave, è che restano comunque 232 autori dietro le sbarre in mezzo mondo: 49 in Iran, 19 in Arabia Saudita e in Vietnam, 16 in Russia e Bielorussia, 14 in Turchia, 12 in Birmania… Ma anche dove non ce l’aspettiamo: in Spagna c’è Pablo Hasél, “artista creativo e cantautore”, arrestato nel 2021 per dei tweet dall’eco terroristica; in Gran Bretagna proprio lui, Julian Assange (il censimento afferisce al 2023), del quale sappiamo fin troppo.

