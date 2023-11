Il caso Deruga. Romanzo di un processo

Me l’ero immaginato più scuro… crespo di capelli… con una specie di fuoco negli occhi…”. Non perché sia un presunto assassino nella Germania del primo Novecento, ma perché italiano. Il dottor Sigismondo Enea Deruga è il protagonista di questo “romanzo di un processo”, Il caso Deruga, costruito magistralmente da Ricarda Huch, scrittrice e studiosa di Romanticismo che, in un libro ponderato, in cui la storia assume un valore decisamente maggiore dello stile, riesce a inserire, accanto alla morte, all’amore, alla passione, al razzismo verso gli italiani su cui i più si sono soffermati, un ulteriore elemento in quello che potremmo definire uno Sturm und Drang dei tempi moderni, nel quale la macchina giuridica – aperta al pubblico – si confronta con una caratteristica propria del dotto novecentesco: l’ironia.

