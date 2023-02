"Siamo marinai italiani, un nemico indifeso non è più un nemico, è solo un altro essere umano”. Con queste parole il comandante di sommergibili, il messinese Salvatore Todaro, giustificò il proprio comportamento davanti alle pretese dell’ammiraglio tedesco Karl Dönitz. La questione è esemplare: in mare aperto a bordo del sommergibile Cappellini, durante la Seconda guerra mondiale, il 16 ottobre 1940 Todaro affondò con il cannone di bordo una nave mercantile belga nel cuore dell’Oceano atlantico ma poi, anziché far affogare i 26 membri dell’equipaggio della nave Kabalo – come ordinato – volle salvare il nemico. Inizialmente trainando la loro scialuppa, quindi scegliendo di portarli a bordo al peggiorare delle condizioni del mare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE