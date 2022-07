Quando alle donne alle viene affidata la gestione del Male

Qual è il rapporto tra la Madre e il Male, tra l’essere qualcuno e il non poter diventare qualcos’altro? Del tema si fa portavoce “Mia sorella”, esordio sorprendente di Fosca Salmaso (il Saggiatore)

Siamo arrivati al punto in cui la convinzione è che per diventare letteratura qualcosa debba essere raccontato sovvertendo i punti di vista, cambiando la prospettiva e facendola ruotare. Abbiamo necessità di trovare cose nuove, agganci invisibili che, ci sembra, fino a quel momento abbiamo ignorato; non è così.