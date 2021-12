"I robot non muoiono, non hanno sindacato”, dice un subacqueo che operava sulle piattaforme petrolifere. Il petrolio offshore è sempre più profondo e quelli come lui, che s’immergevano nelle acque del Mare del Nord, sono stati rimpiazzati dai Rov, i remotely operated vehicle, sempre più autonomi ed efficienti. Lo stato del mare, il titolo del libro di Tabitha Lasley mi aveva fatto ripensare alle storie perdute di quei palombari, che prima d’invecchiare o di morire, divennero protagonisti di una grande avventura. Rischiavano, si arricchivano e dilapidavano. In genere con donne o al gioco. Ai loro tempi d’oro, negli anni Ottanta, gli italiani li incontravi nei night club della Milano da bere.

