Tre anelli (Einaudi) è un racconto di cerchi, in cui è nascosto un mondo intero di letture, una riflessione sul valore assoluto della narrativa. Lo firma Daniel Mendelsohn, critico letterario già vincitore del Prix Médicis con Gli scomparsi e di Un’Odissea, un’emozionante rilettura dell’opera omerica.

Le pagine di Mendelsohn sono dense di spunti e in questo libro – nato da una serie di conferenze tenute all’Università della Virginia – affronta la tecnica letteraria della composizione ad anello, in cui “la narrazione sembra allontanarsi in una digressione (il punto di partenza è segnato da una linea formulata o da una scena standard), anche se la digressione, questo apparente allontanamento, si rivela alla fine essere un cerchio, poiché la narrazione tornerà al punto preciso da cui si è allontanata”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE