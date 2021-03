La nuova terra

La recensione del libro di Sebastiano Mauri (Guanda, 407 pp., 19 euro)

Un uomo e l’Amazzonia, le sue incertezze, le negatività, i danni che hanno sempre il potere di sopravvivere molto più a lungo di chi li ha provocati e il luogo con la più alta biodiversità del pianeta, “la più multietnica, caotica e rigogliosa megalopoli che la natura abbia mai creato”. Quando Leone arriva al centro Los Andes Cósmico, di ayahuasca sa poco o nulla. In attesa che torni sua cugina Nur – bella come la Venere di Botticelli, ma maldestra e divertente come Buster Keaton in un suo sketch, colei che l’ha trascinato in questa esperienza – cerca di ambientarsi, si cosparge di Autan Tropical per non essere punto da insetti assassini e conosce Doña Maria, Doña Ana e Doña Ines, tre sciamane che curano le malattie dell’anima e del corpo in cerimonie in cui si consuma quella che non è una droga, ma una “medicina” – come la chiamano da quelle parti – una pianta psicoattiva le cui liane, i capelli della Pacha Mama (Madre Natura), sono lo strumento per contattare chi le assume esprimendogli il suo amore favorendo una maggior comprensione e conoscenza di sé.

Nella maloca in cui tutto accade regna calma e tranquillità, la notte è più animata del giorno, la vita è percepita solo con l’udito e quel che conta è l’icaro, il canto sacro. Bere quell’intruglio dall’aroma acido e pungente non sarà semplice, ma ne varrà la pena, perché l’ayahuasca è fede, analisi e suggestione. Lo stomaco e la testa si svuotano, il corpo è stremato, ma da quel momento Leone inizierà un viaggio interiore fino a vedere l’invisibile, udire l’inudibile e compiere l’impossibile. Nel mezzo, ci sono anche starnuti dentro bicchieri di Coca Cola, amori a cui dire addio per risalire a galla, falene gobbe come Quasimodo, rane con sindrome di Stoccolma e un boto (delfino).

Dobbiamo essere grati a Sebastiano Mauri (recuperate, se non l’avete letto, il suo Goditi il problema), artista a tutto tondo di origini italo-argentine, per averci regalato questo libro ipnotico come la bellezza dei posti in cui è ambientato e in cui c’è molto di sé: è il racconto di un’esperienza unica, seppur romanzata, un invito a immergersi nella parte più profonda di noi per distaccarci da false circostanze. Diventare, o forse solo tornare a essere una specie migliore, è quindi ancora possibile, magari adottando l’Ifutisu, un ideale di altruismo senza aggressività verso il prossimo dimenticando ogni tipo di mascolinità tossica. Perché non provarci? Sarebbe bellissimo.

