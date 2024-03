Questo museo è giurassico. A Los Angeles, il fasullo che sembra vero (e viceversa) 

Realtà, artificio, un museo pieno di cose fasulle ma che sembrano vere. Quasi una frecciatina all’idea stessa di musealizzazione, di scienza come faro, di didascalia come verità

Nemmeno in Minecraft, nemmeno in un rendering la perfezione geometrica dei bossi di Villa Getty, frutto di un esercito di giardinieri asperger, tra le copie delle copie romane e muri che sembrano una parodia di Villa Giulia. O le fontane e le statue nel garden dell’altro Getty – perché un vanity project multimiliardario non basta, ne servono almeno due: diversificazione del portfolio, su un colle le statue etrusche, sull’altro i Rembrandt.