Ecco l'oroscopo 2024 per architetti

Solo sei segni, ma fondamentali per orientarsi tra bonus, ristrutturazioni, concorsi, ricorsi, clienti e autocad

Cari architetti, ecco cosa vi attende nel 2024. Ecco l’“Oroscopo per architetti”, noto per aver già previsto il crollo del ponte sullo stretto di Messina nel 2076 (ricordiamo che gli architetti non fanno riferimento al classico zodiaco bensì a uno professionalmente personalizzato di soli 6 segni).

UNICORNO (architetti nati dal 16 gennaio al 15 marzo): Come già previsto nel 1640 dal santone indiano Abu Sabà, questo sarà l’anno dell’architetto unicorno. Grazie al passaggio di Venere in Capricorno, avrete particolare fortuna con i bonus edilizi. Bonus sisma, bonus verde, bonus mobili e il nuovissimo bonus patriota per architetti italiani al 110%. I più audaci faranno anche scoperte che gli cambieranno la vita, tipo il significato dell’”Error code 163” della DOCFA o la password del wi-fi del vicino di casa, tutto come già previsto dal santone Abu Sabà. Shiva consiglia: Non fate l’indiano. Oggetto portafortuna: l’albero genealogico. Proverbio: “Chi dorme non piglia bonus”

PANDA (architetti nati dal 16 marzo al 15 maggio): Pessime notizie per gli architetti Panda consigliati a passare alla fatturazione elettronica e al Lei nei confronti degli artigiani che si prendono troppa confidenza. Saturno consiglia di ristabilire le giuste distanze con la manovalanza e con l’Agenzia delle Entrate che continua a chiedere spiegazioni sul vostro tenore di vita. Gli architetti Panda nati nella terza decade di marzo andranno incontro a cambiamenti: numerose varianti in corso d’opera ma soprattutto destinazioni d’uso di vani terranei che provano a diventare abitativi senza successo. Diffidate da chi vi promette molti soldi con poco lavoro, in realtà non cerca un architetto ma un ricettatore. Plutone consiglia: l’uso del contante. Oggetto portafortuna: Il distanziometro laser. Proverbio: “Meglio soli che accompagnati dai carabinieri”

POLPO (architetti nati dal 16 maggio al 15 luglio): Per gli architetti Polpo sarà un anno pieno di soddisfazioni. Evitando ogni novità e conservando il vecchio indirizzo, riceverete visite inaspettate da creditori creduti morti e incarichi da committenti considerati perduti per l’invadenza dei geometri. Mercurio in bolla vi darà la pazienza di accettare consigli anche dai famosi parenti tuttologi che disegnano sul foglio a quadretti. Grazie a Actarus in trigono sconfiggerete alcuni nemici storici come l’errore irreversibile dell’Autocad e i mostri lanciati da Vega. Buone notizie anche dallo sportello telematico: vi riconoscerà come vivi. Aranzulla consiglia: non fate mai l’aggiornamento di Windows. Oggetto portafortuna: L’alabarda spaziale Proverbio: “Meglio un bonifico oggi e un altro anche domani”

MINOLLO (architetti nati dal 16 luglio al 15 settembre): Finalmente, dopo anni di difficoltà, nel 2024 gli architetti Minollo inizieranno a raccogliere le prime soddisfazioni professionali. Il merito sarà dell’ingresso di Sirio nella costellazione del Cloud, ma soprattutto del passaggio, repentino, nella parte politica “giusta”. Vincerete concorsi e appalti ai quali non ricordate neanche di aver partecipato. Persino l’idraulico inizierà a chiamarvi “architetto” e non più semplicemente per cognome. E questo varrà, incredibilmente, anche per le donne! Fate attenzione a non accettare regali dagli sconosciuti, o almeno accertatevi che durante la consegna non vi siano telecamere di videosorveglianza nelle vicinanze. Zara consiglia: La camicia nera sotto la giacca blu. Oggetto portafortuna: La tessera del partito. Proverbio: “Dio Patria, e tengo famiglia

PUTTINO (architetti nati dal 16 settembre al 15 novembre): L’incrocio di Saturno con le lune di Giove consiglierà agli architetti Puttino di prendersi un anno sabbatico o di trovare un’occupazione meno stressante, tipo piastrellare igloo in Alaska, spianare dune sulla costa sarda di Piscinas oppure, per i più temerari, insegnare geometria alle medie. Alcuni si reinventeranno influencer, raccogliendo fondi da devolvere in beneficenza per gli ordini professionali poveri. Complimenti: in amore avete costruito un ottimo rapporto, sarebbe il caso di rilasciare il primo SAL. Cracco consiglia: La fregola con le arselle. Oggetto portafortuna: La maglia di lana. Proverbio: “In amor vince chi fuga”

SFINGE (architetti nati dal 16 novembre al 15 gennaio): Gli architetti Sfinge vivranno un 2024 altalenante. Passerete dalla classica ristrutturazione “cucina-bagno” a progetti per grandi concorsi di architettura che naturalmente, tra ricorsi e controricorsi, non si concluderanno mai. Questo causerà agli architetti Sfinge grossi problemi di equilibrio fisico e mentale che compenseranno praticando discipline sportive come la (rin)corsa al cliente moroso o il salto del massetto fresco di posa. Tensioni col partner che non capisce la differenza tra una CILA e una SCIA e confonde il “plan libre” con il “Raumplan”. Evitate discussioni con il capo cantiere, specie quando impugna il flex. L’ortopedico consiglia: Non salite sui ponteggi. Oggetto portafortuna: La chaise longue. Proverbio: “A due cose è bene indugiare, a morire e a pagare Inarcassa”.