“Apartamento” è il magazine senza fronzoli

Onestà! Questa la promessa di “apartamento”, corposa rivista indipendente di interior design. Oggetto di piccolo ma ramificato culto, al punto che a Berlino, a Barcellona, a New York (al Village), con i numeri appena usciti ci tappezzano le vetrine. Il semestrale, fondato da Omar Sosa, Marco Velardi, Nacho Alegre e Albert Folch (che poi ha lasciato), ha ormai 15 anni. Il fascino sta nell’opposizione al patinato, all’effetto showroom, all’artefatto. L’idea di fondo è lo snobismo dall’antisnobismo. Va da sé che non esista o quasi versione digitale e sia stampato sulla carta opaca dei romanzi. Oggetto di “apartamento” sono interni abitati, costruiti nel tempo, stratificati. Sono le tane di creativi d’ogni sorta, tipi col pigiamone e la tazzona in mano o con l’abito da lavoro che si raccontano in lunghe interviste. È la Paris Review degli interni, secondo l’idea per nulla balzana che ogni persona assomiglia alla sua casa, in una specie di teoria lombrosiana dell’arredamento.

