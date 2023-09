I talenti di Mr. Pinault

Mentre noi si torna impoveriti dalle ferie coi toast tagliati in due col sovrapprezzo, per i magnati globali è tempo di grandi spese. Specialmente nella moda, i due soliti francesi rivali Arnault e Pinault mettono a segno i soliti colossali acquisti. Se Bernard Arnault (patron di Lvmh, che ha accumulato marchi siderali come Dior, Fendi e Loro Piana, e talvolta si trova a essere l’uomo più ricco del mondo secondo le fluttuanti classifiche del settore) ha finalizzato l’acquisto della casa degli Atellani a Milano, con vigna leonardesca e strascico di polemiche, il meno abbiente ma non proletario François-Henri Pinault si è comprato il 30 per cento del marchio di moda Valentino e pure, misteriosamente, il 49 per cento del gioielliere italico Vhernier noto per le parure sfoggiate da Lilli Gruber. Ma soprattutto Pinault, che con la sua Kering controlla tra gli altri Gucci e Bottega Veneta, si è preso la quota di maggioranza di Caa, Creative Artists Agency, la più grande agenzia di artisti – anzi talent, come si dice oggi – del mondo.

