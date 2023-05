Più architetti meno star

Tra i vari aspetti positivi nella 18esima Mostra internazionale di architettura diretta da Lesley Lokko, il primo è aver allargato il pubblico: mai si erano visti così tanti architetti o curiosi di origine africana durante la vernice della Biennale, anche se quasi tutti europei o americani (ma si è allargata proprio anche la Biennale: impossibile visitarla in due giorni, ne servirebbero almeno quattro se aggiungiamo Certosa e Giudecca a meno di non avere una barca a disposizione). Positiva anche la possibilità per circa un centinaio di studenti provenienti da tutto il mondo di fare workshop a Venezia durante la sua lunga apertura – chiude il 26 novembre, ben sei mesi – ed è un altro allargamento. Infine, aver posto l’Africa al centro dell’esposizione ha rovesciato la Biennale: i soliti noti sono stati costretti a non venire (per farsi notare di più) o a inventarsi eventi collaterali (vengo e me ne sto in disparte). Viceversa chi per anni era ospite solo in padiglioni esterni, è entrato di diritto, su tutti Daar (Sandi Hilal e Alessandro Petti) la coppia italo-palestinese che ha ricevuto il Leone d’oro così come quello alla carriera andato al nigeriano Demas Nwoko. Stavolta gli Alvaro Siza, i Norman Foster, i Kengo Kuma erano sparsi in remoti campielli, isole o stanze di palazzi lontani dai Giardini e dall’Arsenale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE