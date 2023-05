L'hotel, un fuorisalone diffuso

Basta albergoni à la Whit Stillman, à la Scott Fitzgerald, Ritz e Four Seasons e compagnia, che tanto in Italia non ci sono mai stati, e basta anche Airbnb che ormai sembra di entrare nell’angolo “seconde opportunità” Ikea, con le Billy sbeccate al 50 per cento e le istruzioni su come aprire le finestre senza far crollare gli stipiti. I boutique hotel sono diventati il must, feeling casalingo ma con servizio in camera, e ora arrivano anche i design hotel, che se non hai voglia di andare al Salone del Mobile o all’Adi è perfetto, e ti ritrovi nella suite delle belle Cesca lucide di Marcel Breuer e tavolini Panton come comodini. Come al nuovo Palazzo Velabro, overlooking l’arco di Giano, di fronte a quel Rhinoceros, albergo dei Fendi designed by Jean Nouvel, che con quell’aria délabré fa molto early Pupi Avati. Intorno location per prof di latino e cinefili.

